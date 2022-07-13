Жители города в Карелии жалуются на бардак на кладбище (ФОТО)

В медвежьегорском паблике в Сети горожане возмущаются отсутствием порядка на территории захоронений.
Снимки с горой мусора на кладбище опубликованы в сообществе «Подслушано в Медвежьегорске». Автор поста обращается к власти с требованием навести порядок на территории захоронения.
«Уважаемые местные власти! Долго ещё будет продолжаться этот бардак на кладбище?», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, что кладбища в районах Карелии очистили от мусора.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание