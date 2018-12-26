Жители Хийтолы хотят обсудить ситуацию в поселении с главой Лахденпохского района

Население муниципального образования шокировано слухами о повышении тарифов на ЖКХ и планами закрытия единственной школы.

Накануне Нового года жители Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района намерены встретиться с районным руководством, чтобы обсудить ситуацию в муниципальном образовании. Многие в поселении были шокированы слухами о грядущем повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Жители Хийтолы обеспокоены также планами закрытия единственной в поселении школы.

Кроме того, запуск туристического поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург-Сортавала изменил график движения других пригородных поездов, связывавших карельское Приладожье с Ленинградской областью. Жители Хийтолы, которые смогли трудоустроиться в соседнем регионе, вынуждены искать новые пути, чтобы добраться до работы.