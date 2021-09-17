Реклама
Как в Карелии прошел первый день голосования (ВИДЕО)
17.09.2021 21:02
Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности
17.09.2021 16:04
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27

Жители и гости Петрозаводска могут сделать прививку от гриппа в медпункте на колесах

Новости. Общество
13:07, 18 Сентября 2021
фото: © Правительство РК

Новости партнеров

Передвижной медицинский пункт будет работать в центре Петрозаводска два дня, сообщили в Минздраве Карелии.

Прививку против гриппа можно сделать в передвижном медицинском пункте, который 18 и 19 октября будет работать у Медицинского института ПетрГУ на улице Красноармейской, 31.

Вакцина Ультрикс квадри (Ultrix Quadri) – расщеплённая инактивированная вакцина от гриппа нового поколения, содержащая высокоочищенные антигены вирусов гриппа, культивированные на курином белке – два группы А и два группы В. Вакцина является отечественной разработкой.

Антитела к вирусам гриппа типов А и В появляются в течение двух недель после вакцинации, а специфический иммунитет сохраняется на протяжении года.

Мобильный пункт работает с 12.00 до 18.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»