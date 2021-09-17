Жители и гости Петрозаводска могут сделать прививку от гриппа в медпункте на колесах

Передвижной медицинский пункт будет работать в центре Петрозаводска два дня, сообщили в Минздраве Карелии.

Прививку против гриппа можно сделать в передвижном медицинском пункте, который 18 и 19 октября будет работать у Медицинского института ПетрГУ на улице Красноармейской, 31.

Вакцина Ультрикс квадри (Ultrix Quadri) – расщеплённая инактивированная вакцина от гриппа нового поколения, содержащая высокоочищенные антигены вирусов гриппа, культивированные на курином белке – два группы А и два группы В. Вакцина является отечественной разработкой.

Антитела к вирусам гриппа типов А и В появляются в течение двух недель после вакцинации, а специфический иммунитет сохраняется на протяжении года.

Мобильный пункт работает с 12.00 до 18.00.