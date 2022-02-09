Жители Карелии 16-й раз присоединятся ко Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

В субботу, 12 февраля, Карелия в шестнадцатый раз встречает открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

По традиции в «Лыжне России» примут участие не только профессионалы, но и любители, сообщается в паблике «Спорт – норма жизни».

Центральной площадкой проведения гонки станет Республиканский спортивный комплекс "Курган", также любители активного образа жизни будут стартовать во всех муниципальных районах и городских округах Карелии.

В программе мероприятия заявлены следующие дистанции:

- Дистанция 5 км: юноши 2004 г.р. и младше, девушки 2004 г.р. и младше;

- Дистанция 10 км: мужчины 2003 г.р. и старше, женщины 2003 г.р. и старше;

- Массовый забег на дистанцию 500 м без учета времени для дошкольников;

- Дистанции 1 км, 2 км и 3 км в зачёт тестирования ГТО.

- Самый массовый старт на 3300 м будет дан в 12.15.