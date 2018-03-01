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Новости. Общество
15:48, 01 Марта 2018

Жители Карелии болеют из-за неправильного питания и избыточной массы тела

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Подведены итоги диспансеризации за прошлый год.

В 2017 году диспансеризацию прошли 92,5% жителей Республики Карелия, подлежащих комплексному медицинскому обследованию, направленному на выявление угрожающих жизни заболеваний на ранних стадиях, сообщили в карельском Минздраве.

Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Карелии заведующая Центром медицинской профилактики Республики Карелия Наталья Прищепа, по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество граждан, прошедших диспансеризацию, увеличилось на 12 процентов. По ее словам, увеличение произошло за счет работающего населения, более активной стала молодежь.

По результатам обследования к первой группе здоровья отнесены 14,7 %, ко второй группе здоровья – 12,8% и к третьей группе здоровья – 72,6% человек – это те, у кого уже имеются заболевания.

В ходе диспансеризации впервые были выявлены 6937 случаев заболеваний, из которых у 1704 человек диагностированы болезни: системы кровообращения – 866, органов пищеварения – 510, новообразования – 228 (1 и 2 стадии) и болезни органов дыхания – 100.

Наибольшее количество факторов риска развития неинфекционных заболеваний выявлено у граждан 39-60 лет. Самыми распространенными факторами риска у жителей Карелии являются: нерациональное питание – 44,4%, избыточная масса тела – 25,1%, низкая физическая активность – 23,5%, потребление никотина – 16,2%, повышенное артериальное давление – 11,8 процентов.

В Минздраве напоминают: если ваш возраст делится на три и вам исполнился 21 год, то вы можете пройти бесплатные обследования в поликлинике по месту жительства. Для этого следует обратиться к своему участковому терапевту, в отделение или кабинет медицинской профилактики.

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