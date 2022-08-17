Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)

Стихия, прошедшая над Карелией ночью с 27 на 28 августа, впечатлила своими масштабами и красотой.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликованы фото ночной грозы, бушевавшей над столицей Карелии и Онежским озером.

«Завораживающее страшная красота», — прокомментировали фото подписчики паблика.

Похожие фото размещены в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

А в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» продемонстрировали снимки местного фотографа — ей удалось запечатлеть потрясающую грозу над Ладогой.