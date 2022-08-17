Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)

Стихия, прошедшая над Карелией ночью с 27 на 28 августа, впечатлила своими масштабами и красотой.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликованы фото ночной грозы, бушевавшей над столицей Карелии и Онежским озером.
«Завораживающее страшная красота», — прокомментировали фото подписчики паблика.
Похожие фото размещены в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
А в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» продемонстрировали снимки местного фотографа — ей удалось запечатлеть потрясающую грозу над Ладогой.
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