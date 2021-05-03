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Жители Карелии до приезда пожарных спасли деревню от огня

Новости. Происшествия
16:06, 04 Мая 2021
фото: паблик «ТОС Верхнеолонецкий»
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В Олонецком районе жители Лумбозеро сами спасли свою деревню от пожара.

В паблике «ТОС Верхнеолонецкий» сообщается, что вечером 3 мая в деревне Лумбозеро из-за замыкания загорелась электроподстанция. От пожара вспыхнула сухая трава на бывших сельхозполях. Сильный ветер стал быстро гнать огонь в сторону жилых домов и леса. Только благодаря бдительности и мужеству жителей этой деревни не случилось самого страшного.

«Именно благодаря усилиям местных жителей до приезда пожарной машины удалось потушить основной пожар и спасти деревню», - написано в паблике.

Огромную благодарность за спасение деревни выразили Пижуевой Раисе Васильевне, Пижуеву Виктору Ивановичу, Чупуковой Наталье Викторовне, Чупукову Андрею Николаевичу и их сыну Чупукову Данилу, ученику 11 класса МКОУ " Коткозерская СОШ".

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Комментарии

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