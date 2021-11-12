Жители Карелии добровольно расстались с 9 стволами

Девять единиц оружия добровольно сдали жители Карелии в ходе проверок Росгвардии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники ведомства в Карелии за минувшую неделю провели 29 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

В результате проверок росгвардейцы составили3 протокола об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 9 стволов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы Карелии совершили более 300 выездов по тревоге за прошедшую неделю.