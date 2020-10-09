Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам оружие и боеприпасы

Сотрудники Росгвардии выявили 4 правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

С 1 по 8 октября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено более 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Всего выявлено 4 правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.

Добровольно сдано гражданами 13 единиц огнестрельного оружия и более 1100 штук боеприпасов.

Ранее жители Карелии сдали 14 единиц оружия и более 450 боеприпасов.