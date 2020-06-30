Жители Карелии добровольно сдали 12 единиц оружия и более 1000 боеприпасов

Сотрудниками Росгвардии за неделю выявлено шесть административных правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В период с 19 по 25 июня сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено 972 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 6 административных правонарушений в сфере оборота оружия.

За неделю у нарушителей изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Жители Карелии добровольно сдали 12 единиц огнестрельного оружия и более 1000 боеприпасов.

Ранее поисковики нашли в Карелии схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ.