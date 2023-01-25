Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия за неделю

Карельские росгвардейцы продолжают проверки оружия, находящегося у граждан.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
По сообщению ведомства, жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято 15 единиц огнестрельного оружия.
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