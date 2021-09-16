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Жители Карелии добровольно сдали более 10 стволов

Новости. Общество
14:14, 17 Сентября 2021
фото: © Управлении Росгвардии по Карелии

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За прошедшую неделю жители Карелии сдали сотрудникам Росгвардии 11 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 9 по 17 сентября провели 108 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся на руках у граждан.

Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 11 единиц оружия.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали очередных нарушителей — воришки пытались похитить дешевое спиртное и сантехнические материалы.

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