Жители Карелии добровольно сдали более 10 стволов

За прошедшую неделю жители Карелии сдали сотрудникам Росгвардии 11 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 9 по 17 сентября провели 108 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся на руках у граждан.

Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 11 единиц оружия.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали очередных нарушителей — воришки пытались похитить дешевое спиртное и сантехнические материалы.