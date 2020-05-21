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Жители Карелии могут не платить комиссию за переводы

Новости. Экономика
09:20, 22 Мая 2020
фото: © Сбербанк
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В Сбербанке действуют новые тарифы по переводам.

Как сообщили в кредитном учреждении, теперь переводы до 50 тысяч рублей внутри банка через Сбербанк Онлайн и смс-банк будут осуществляться без комиссии, вне зависимости от того, в какой регион перечисляются деньги. Такие условия банк ввел на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Карелии, с 19 мая. Новшество затронет более чем 88% клиентов Сбербанка – именно столько из них сегодня совершает переводы на сумму не более 50 тысяч рублей в месяц.

Операции свыше лимита, независимо от региона, в который направляются средства, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более одной тысячи рублей. Однако для клиентов, ежемесячно перечисляющих более 50 тысяч, предусмотрено несколько специальных предложений, которые позволят снизить расходы на переводы.

Первый вариант – подписка "Плюс 50 000 рублей на переводы" – дает возможность за 99 рублей повысить лимит еще на 50 тысяч до конца месяца.

Второй - подписка "На переводы" – на один месяц предоставит безлимит на все переводы на карты и счета клиентов Сбербанка за 199 рублей. Также возможна подписка сразу на три месяца – за 499 рублей (стоимость 1 месяца составит примерно 167 рублей), и на год – за 1599 рублей (около 134 рублей в месяц).

Полный безлимит предусматривает подписка "На платежи и переводы", она будет стоить 299 рублей в месяц. За три месяца ее стоимость составит 749 рублей (примерно 250 рублей в месяц), за год – 2499 рублей (около 209 рублей за месяц).

Для клиентов "Сбербанка Первого" и PrivateBanking, имеющих специальный пакет привилегий, все переводы внутри банка будут осуществляться без комиссии.

Многих также волнуют переводы в другие кредитные учреждения. По информации Сбербанка, комиссия при таких операциях останется неизменной – от 1 до 1,5 % от суммы перевода. Конкретная сумма будет зависеть от банка, в который или из которого перечисляются деньги. Что касается переводов между своими счетами и картами, то взиматься комиссия за такие операции внутри Сбербанка не будет. Ни переводы за пределы кредитной организации, ни операции между своими счетами "расходовать" лимит в 50 тысяч не будут.

*ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

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Комментарии

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