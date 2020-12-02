Жители Карелии могут оформить пенсию по инвалидности по телефону

Из-за сложной эпидемической обстановки Пенсионный фонд упростил назначение пенсии по инвалидности.

Как рассказали в карельском отделении Фонда, для установления пенсии инвалиду сегодня достаточно подать в территориальный орган ПФР заявление, все остальные сведения об инвалидности фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Но до 1 января 2021 года инвалиды могут обращаться за назначением пенсии также по телефону. В этом случае согласие гражданина на предоставление государственной услуги оформляется актом.

Помимо этого, с 1 марта 2020 до 1 января 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии по инвалидности, а также перерасчеты размера пенсии, осуществляются на основании данных федерального реестра без обращения граждан.

В Карелии сейчас проживает 70417 инвалидов. По линии Пенсионного фонда они получают пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Ранее сообщалось, что в Карелии для родителей детей-инвалидов ставка транспортного налога снизится на 50% с 2021 года.