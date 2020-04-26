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Жители Карелии могут "посадить" дерево дистанционно

Новости. Общество
13:22, 27 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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В международной акции "Сад Памяти" можно участвовать дистанционно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что на спуске с улицы Германа Титова на Онежскую набережную появятся сосны, туи и многолетние цветы. 

Принять участие в международной акции "Сад Памяти" может каждый житель Карелии, даже находясь на самоизоляции. 

Те, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Также на официальном сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести своё дерево на интерактивную карту.

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Комментарии

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Беня
2020-04-27 14:39:07
Это как для жуликов дистанционно фирму на Тайване открыть.
Я это не понимаю. Помянуть это ритуал, а не клик мышкой.
Точнее так: вся эта дистанционная хрень это операция по обесценению ритуалов и традиций, аккуратное отшкрябывание бритовкой культурных кодов от человека.
Неравнодушный
2020-04-27 14:00:51
Дистанционные деревья намного удобнее и безопаснее. Прекрасная идея.
Гость
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