Жители Карелии могут "посадить" дерево дистанционно

В международной акции "Сад Памяти" можно участвовать дистанционно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что на спуске с улицы Германа Титова на Онежскую набережную появятся сосны, туи и многолетние цветы.

Принять участие в международной акции "Сад Памяти" может каждый житель Карелии, даже находясь на самоизоляции.

Те, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Также на официальном сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести своё дерево на интерактивную карту.