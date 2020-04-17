Жители Карелии могут поучаствовать в эксперименте добра

С 23 по 30 апреля пройдет социальная игра "Эксперимент добра", сообщили в пресс-службе Карельского центра развития добровольчества.

Игра впервые пройдет в формате онлайн.

Эксперимент добра дает возможность попробовать себя в качестве волонтера и погрузиться в различные сферы деятельности.

"Игра проходит уже 10-й раз, и в этом году она стала уникальной. Благодаря дистанционному формату мы вовлекли не только жителей Петрозаводска, но и всю Карелию. Теперь любой, кто хочет помогать, может это сделать, не выходя из дома", – рассказал Семен Турок, организатор "Эксперимента добра".

Играть можно с друзьями, всей семьей или с коллегами по работе. Главное – собрать команду до 5 человек и выполнить как можно больше заданий от организаций. За каждое задание команда получает игровые баллы.



Найти единомышленников можно здесь.

С одной стороны, "Эксперимент добра" – это игра, с другой – возможность дистанционно помочь различным организациям.



В этом году свои задания представят 11 организаций, среди которых – дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Карелии, благотворительный фонд им. Арины Тубис, "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий" и другие.

Принять участие в "Эксперименте добра" и зарегистрировать команду можно по ссылке. Группа игры "ВКонтакте" здесь.