Жители Карелии могут спросить Парфенчикова о мусоре

Артур Парфенчиков в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии.

Прямой эфир состоится 8 июля в 19.00.

Вопросы можно задать в комментариях под постом в паблике "Республика Карелия".

По словам организаторов, самые актуальные из них будут заданы Артуру Парфенчикову во время прямого эфира.