Жители Карелии могут спросить Парфенчикова о мусоре

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Артур Парфенчиков в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии.
Прямой эфир состоится 8 июля в 19.00.
Вопросы можно задать в комментариях под постом в паблике "Республика Карелия".
По словам организаторов, самые актуальные из них будут заданы Артуру Парфенчикову во время прямого эфира.
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