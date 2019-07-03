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Новости. Общество
13:02, 03 Июля 2019

Жители Карелии могут спросить Парфенчикова о мусоре

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Артур Парфенчиков в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии.

Прямой эфир состоится 8 июля в 19.00.

Вопросы можно задать в комментариях под постом в паблике "Республика Карелия".

По словам организаторов, самые актуальные из них будут заданы Артуру Парфенчикову во время прямого эфира.

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