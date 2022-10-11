Жители Карелии могут выбрать поселки для подключения мобильного интернета в 2023 году

Проголосовать за тот или иной населенный пункт можно до 12 ноября, сообщили в правительстве Карелии.

В России стартовало голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, куда Минцифры России проведет высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.

Отдать свой голос можно на портале госуслуг или с помощью заявления по Почте России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.



В письме нужно указать ФИО, адрес постоянной прописки и название населенного пункта. При подсчете голосов будут учитываться письма, поступившие в министерство не позднее 26 ноября 2022 года. Проголосовать может каждый россиянин от 18 лет. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября включительно. 26 декабря на госуслугах опубликуют список из 1,8 тысячи поселков и деревень, которые обеспечат мобильным интернетом в следующем году. Инструкция по голосованию размещена на портале госуслуг. По итогам голосования в прошлом году мобильный интернет подключили в 299 населенных пунктах.