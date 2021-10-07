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Жители Карелии назвали имена пятерых лучших участковых республики

Новости. Общество
09:32, 07 Октября 2021
фото: © Министерство внутренних дел Российской Федерации

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Завершился первый этап конкурса «Народный участковый» в Карелии, в результате которого были определены пятеро полицейских, набравших больше всего голосов жителей республики.

Их имена опубликованы на сайте МВД.

Это Андрей Гайлюнас (Петрозаводск), Павел Бекренев (Прионежский район), Евгений Кобзев (Кондопога), Александр Плясинов (Кемь) и Евгений Шкляр (Питкяранта0.

Второй тур конкурса пройдет с 7 по 16 октября. Лучшего участкового выберут по результатам онлайн голосования на сайте МВД. Победитель второго этапа представит Карелию во Всероссийском финале.

Награждение победителей и вручение главного приза «Народному участковому» состоится в торжественной обстановке в День участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

 

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