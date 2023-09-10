Жители Карелии не могут перевести деньги и расплатиться через приложение банка Тинькофф

Клиенты банка жалуются на работу приложения Тинькофф банк.

Читатель «Фактор News» рассказал о неудачной попытке расплатиться в магазине с помощью приложения Тинькофф банк.

«В магазине оплата не прошла, а деньги за покупку ушли, пришлось повторно картой другого банка воспользоваться. Переводы не работали», — поделился с редакцией «Фактор News» подписчик.

По информации ТАСС, в работе приложения «Тинькофф банк» 11 сентября произошли сбои. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, специалисты работают над устранением неполадок.