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Новости. Общество
11:15, 24 Сентября 2019

Жители Карелии обнаружили сброс промышленных отходов в Онежское озеро (ВИДЕО)

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Видеозапись опубликовала в соцсетях депутат из Рыбреки Елена Тимбаева.

В группе "Древенька моя)))" Елена 22 сентября опубликовала видео, как мутная жидкость течет в ручей в деревне Другая Река. 

"Варварское отношение к живому. Эта речушка бежит в Онежское озеро, скоро в озере рыбы не будет вообще! Ручей в речушку с водой грязного цвета бежит с карьеров", – написала депутат. 

23 сентября жительница Рыборецкого поселения написала обращение в природоохранную прокуратуру. 

Ранее жители Прионежского района выразили возмущение решением правительства Карелии об открытии 9 новых карьеров по добыче щебня.  По их словам, в окрестностях уже работает 7 карьеров, пыль от которых не дает местному населению спокойно жить. Авторы обращения попросили Путина не допустить открытия новых предприятий рядом с их домами.

Власти Карелии пообещали не открывать новых карьеров в Рыбреке. 

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2019-09-24 11:23:48
Нормальная картина для страны третьего мира.
zanoza
2019-09-24 11:22:34
Жители обнаружили, а экологические службы не хотят видеть что творится под носом.
Гость
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