Жители Карелии обнаружили сброс промышленных отходов в Онежское озеро (ВИДЕО)

Видеозапись опубликовала в соцсетях депутат из Рыбреки Елена Тимбаева.

В группе "Древенька моя)))" Елена 22 сентября опубликовала видео, как мутная жидкость течет в ручей в деревне Другая Река.

"Варварское отношение к живому. Эта речушка бежит в Онежское озеро, скоро в озере рыбы не будет вообще! Ручей в речушку с водой грязного цвета бежит с карьеров", – написала депутат.

23 сентября жительница Рыборецкого поселения написала обращение в природоохранную прокуратуру.

Ранее жители Прионежского района выразили возмущение решением правительства Карелии об открытии 9 новых карьеров по добыче щебня. По их словам, в окрестностях уже работает 7 карьеров, пыль от которых не дает местному населению спокойно жить. Авторы обращения попросили Путина не допустить открытия новых предприятий рядом с их домами.

Власти Карелии пообещали не открывать новых карьеров в Рыбреке.