Жители Карелии отдали телефонным мошенникам за день 90 тысяч рублей

Полиция Петрозаводска проводит проверку по трем по трем фактам дистанционного хищения денежных средств, сообщает МВД Карелии.

Три жителя Петрозаводска стали жертвами мошенников. Так, 64-летняя петрозаводчанка перевела неизвестному более 10 тысяч рублей после того, как ей позвонил якобы племянник. Мужчина назвал ее тетей, сказал, что их общей родственнице срочно требуется операция, и попросил помочь деньгами. Расстроенная женщина, не перепроверяя информацию, пошла к банкомату и перевела деньги на счет, который ей назвал мнимый племянник. Только спустя время потерпевшая поняла, что была обманута и обратилась в полицию.

46-летняя петрозаводчанка поверила "сотруднику службы безопасности банка". Он сообщил ей по телефону о подозрительной активности по счету и предложил установить защиту. Женщина назвала все пароли, мошенник получил доступ к ее личному кабинету и списал находившиеся на счете 16 тысяч рублей. Таким же образом обманули 74-летнюю жительницу столицы республики. Ей причинен ущерб в сумме около 60 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

В результате за ущерб, причиненный потерпевшим за один день, составил около 90 тысяч рублей.

Ранее в полицию за несколько поступили заявления о мошенничестве от жителей республики, которые перевели мошенникам более 400 тысяч рублей.