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Новости. Криминал
13:24, 17 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Илона Головина

Жители Карелии отдали телефонным мошенникам за день 90 тысяч рублей

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Полиция Петрозаводска проводит проверку по трем по трем фактам дистанционного хищения денежных средств, сообщает МВД Карелии.

Три жителя Петрозаводска стали жертвами мошенников. Так, 64-летняя петрозаводчанка перевела неизвестному более 10 тысяч рублей после того, как ей позвонил якобы племянник. Мужчина назвал ее тетей, сказал, что их общей родственнице срочно требуется операция, и попросил помочь деньгами. Расстроенная женщина, не перепроверяя информацию, пошла к банкомату и перевела деньги на счет, который ей назвал мнимый племянник. Только спустя время потерпевшая поняла, что была обманута и обратилась в полицию.

46-летняя петрозаводчанка поверила "сотруднику службы безопасности банка". Он сообщил ей по телефону о подозрительной активности по счету и предложил установить защиту. Женщина назвала все пароли, мошенник получил доступ к ее личному кабинету и списал находившиеся на счете 16 тысяч рублей. Таким же образом обманули 74-летнюю жительницу столицы республики. Ей причинен ущерб в сумме около 60 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

В результате за ущерб, причиненный потерпевшим за один день, составил около 90 тысяч рублей.

Ранее в полицию за несколько поступили заявления о мошенничестве от жителей республики, которые перевели мошенникам более 400 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2019-11-17 14:48:47
Вместо рекламы лекарств жадных "врачей-отравителей" по телевизору безопасность вбивайте в головы людям.
новый
2019-11-17 13:40:05
Мало. Людишки либо жадные стали, либо обнищали.
Гость
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