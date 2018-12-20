Жители Карелии отделались штрафом за хранение наркотиков

Жители Пряжинского района приговорены к наказанию в виде штрафа за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили в районном суде.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин и изъяли незаконно приобретенное через Интернет наркотическое вещество.

Суд признал мужчин виновными и оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого.



Приговор вступил в законную силу.