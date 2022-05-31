Жители Карелии перевели мошенникам более двух миллионов рублей за сутки

Жертвами мошенников стали жители Петрозаводска, Костомукши и Сегежи.

Как сообщили в МВД Карелии, за минувшие сутки мошенники выманили у жителей республики более двух миллионов рублей. Так, 51-летней жительнице Костомукши позвонили якобы из банка и рассказали, что на её имя кто-то пытается взять кредит. Чтобы отменить незаконную операцию, собеседник убедил женщину оформить на себя долговые обязательства на такую же сумму, а затем перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге она потеряла 400 000 рублей.

В полицию Петрозаводска с аналогичным заявлением обратился 52-летний горожанин. В ходе телефонного разговора с «работником финансового учреждения» он узнал, что его сбережения, почти 300 000 рублей, находятся в опасности. Чтобы спасти деньги, мужчина перевел их на банковскую карту неустановленного физлица.

В числе потерпевших оказалась и 62-летняя жительница столицы Карелии: она лишилась средств при совершении сделки через интернет. Женщина разместила в сети объявление о продаже спортивного массажного пояса, которое быстро нашло отклик. Под предлогом безопасного оформления доставки товара потенциальный покупатель отправил петрозаводчанке ссылку, куда следовало ввести реквизиты банковской карты. Как только женщина это сделала, с её счёта списалось 9 500 рублей.

Еще одна петрозаводчанка сообщила полицейским, что собиралась забронировать жилье в Санкт-Петербурге. Она оставила заявку на одном из сайтов, а затем получила ссылку для оплаты услуги. Женщина указала реквизиты своей банковской карты, после чего с неё было списано 7800 рублей.

Житель Сегежи планировал совершить поездку в северную столицу и воспользовался приложением по поиску попутчиков. Через мессенджер он получил сообщение якобы от водителя, который просил внести предоплату. Мужчина прошел по ссылке, указал реквизиты карты и потерял 20 000 рублей.

В настоящее время по всем фактам проводятся проверки.

Ранее в полиции Карелии предупредили о новой схеме, которую начали использовать мошенники.