Жители Карелии показали сохатого, который соблюдает правила дорожного движения

На севере Карелии заметили лося, который соблюдает ПДД.

Лось, который соблюдает правила дорожного движения, попал на видео. Видеозапись появилась в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».

«В Карелии замечен лось, который соблюдает ПДД», — написали в сети.



«Если каждый будет помнить о правилах дорожного движения и соблюдать их, ДТП на дорогах станет меньше. Берегите себя!» — добавили в паблике.

Видео запечатлело лося, который вышел из леса в районе пешеходного перехода. Сохатый посмотрел налево, будто убедился, что приближающихся машин нет, и перешел дорогу.

«Умничка», — назвала лося одна из пользователей сети в комментариях.