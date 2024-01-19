Жители Карелии показали сохатого, который соблюдает правила дорожного движения

На севере Карелии заметили лося, который соблюдает ПДД.
Лось, который соблюдает правила дорожного движения, попал на видео. Видеозапись появилась в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».
«В Карелии замечен лось, который соблюдает ПДД», — написали в сети.
«Если каждый будет помнить о правилах дорожного движения и соблюдать их, ДТП на дорогах станет меньше. Берегите себя!» — добавили в паблике.
Видео запечатлело лося, который вышел из леса в районе пешеходного перехода. Сохатый посмотрел налево, будто убедился, что приближающихся машин нет, и перешел дорогу.
«Умничка», — назвала лося одна из пользователей сети в комментариях.
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