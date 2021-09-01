Реклама
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
Сегодня 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Жители Карелии получат материальную помощь из бюджета на покупку стройматериалов для ИЖС

Новости. Общество
15:50, 03 Сентября 2021
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

Новости партнеров

Власти Карелии выплатят единовременную материальную помощь жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома для компенсации их расходов на покупку стройматериалов.

Об этом говорится в проекте закона, который поступил на рассмотрение парламента республики.

«Предусмотрено однократное предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Карелия, направившим в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации и зарегистрировавшим право собственности на указанный объект индивидуального жилищного строительства в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, в целях возмещения расходов по приобретению строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 70 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании указано, право на такие выплаты сейчас имеют 780 жителей Карелии. Тем из них, у кого есть многодетные семьи, выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс. рублей. Расходы бюджета составят 40 млн рублей.

Еще 168,4  тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил эту инициативу ростом цен на стройматериалы, который привел к тому, что жители республики не могут завершить строительство домов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга
2021-09-03 17:17:54
Конечно выплатят, только выборы хорошо «проведут» и сразу начнут субсидировать!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ
27.08.2021, 09:14
Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 3
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 3
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»