Жители Карелии получат материальную помощь из бюджета на покупку стройматериалов для ИЖС

Власти Карелии выплатят единовременную материальную помощь жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома для компенсации их расходов на покупку стройматериалов.

Об этом говорится в проекте закона, который поступил на рассмотрение парламента республики.

«Предусмотрено однократное предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Карелия, направившим в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации и зарегистрировавшим право собственности на указанный объект индивидуального жилищного строительства в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, в целях возмещения расходов по приобретению строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 70 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании указано, право на такие выплаты сейчас имеют 780 жителей Карелии. Тем из них, у кого есть многодетные семьи, выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс. рублей. Расходы бюджета составят 40 млн рублей.

Еще 168,4 тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил эту инициативу ростом цен на стройматериалы, который привел к тому, что жители республики не могут завершить строительство домов.