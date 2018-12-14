Жители Карелии получили срок за убийство собаки

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Суд признал двух жителей Пряжинского района виновными в убийстве собаки, сообщили в прокуратуре Карелии.
В июне двое знакомых хозяйки собаки согласились помочь ей избавиться от надоевшего домашнего питомца.
Находясь в хозяйственной постройке, они накинули на шею собаки веревочную петлю и, перекинув второй конец веревки через балку, подвесили животное в воздухе, что повлекло его удушение.
По приговору суда виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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