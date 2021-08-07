Жители Карелии пострадали в смертельной аварии в соседнем регионе

В страшной аварии в Вологодской области погибла целая семья с годовалым ребенком.

Четыре человека, включая годовалого ребенка, погибли 9 августа в страшной аварии в Вологодской области. Все погибшие — из Саратовской области, ехали в одном автомобиле. В лобовом столкновении пострадали также жители Карелии — они находились в другом автомобиле.

Как ранее сообщило ТАСС, ДТП произошло в Вытегорском районе на 262-м км автодороги Вологда — Медвежьегорск. По предварительной информации, мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster.

О пострадавших сообщил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «В результате ДТП погибли 4 человека — семья из Саратовской области. Наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти водителя и пассажирку, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще двое пассажирок скончались на месте», — написал глава региона в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».