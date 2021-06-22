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Жители Карелии превратили пляж в Лососинном в Сочи (ФОТО)

Новости. Общество
10:47, 23 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жара гонит жителей Карелии к водоемам, несмотря на аншлаги с запретами, пляжи усыпаны загорающими, а вода бурлит от купающихся.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото с пляжа в Лососинном, где яблоку негде было упасть.

«Вчера (22 июня) вечером поехали в Лососинное купаться, — написала девушка. — Простояли в пробке почти час, а когда доехали до пляжа, то увидели, что там народу, как в Сочи, все побережье усыпано телами загорающих, вода в озере аж бурлит от того, что люди там плещутся. Все заставлено машинами. Все спасаются от жары за городом. Обратно в город ехали 1,5 часа, на дороге в Лососинное, которую ремонтируют, снова застряли в пробке».

Отметим, что в Петрозаводске — городе, стоящем на берегу Озера, нет ни одного официального пляжа. Во всех местах, где традиционно купаются горожане, чиновники установили аншлаги с запретом купания.

Но, несмотря на запреты, петрозаводчане идут к воде, купаются и отдыхают, потому что по-другому от жары не спастись.

Напомним, 22 июня несанкционированное купание устроили в жару жители Петрозаводска на пляже, где недавно утонули подростки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Petrovich
2021-06-23 10:57:20
Вот вам и рассадник короны.
театральный критик
2021-06-23 10:55:08
Вода бурлит от потных тел и отсутствия туалетов.
Гость
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