Жители Карелии примут участие в митингах против пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста – антинародная инициатива, считают 57% (802) респондентов.

Не верят в пользу протестных акций и не собираются на митинги 20% (280) опрошенных.

Еще 14% (203) читателей не планируют протестовать, так как уже являются пенсионерами.

Оставшиеся 7% (105) человек намерены присоединиться к митингам, если найдут свободное время.

Всего в опросе приняли участие 1391 человек.

Напомним, 5 июля с 17.30 карельские профсоюзы проводят митинг на площадке в устье реки Лососинки на Онежской набережной. Попасть на площадку можно как со стороны ресторана "Фрегат", так и со стороны туркомплекса "Карелия" (спуск по лестнице).Кроме этого, карельское отделение КПРФ проведет аналогичную акцию в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.