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Жители Карелии продолжают терять сбережения после общения с лжеработниками банков

Новости. Общество
09:43, 26 Января 2021
фото: © shutterstock.com/Syda Productions
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Согласно обращениям граждан, только за последнее время жители республики потеряли свыше 300 тысяч рублей после общения с дистанционными мошенниками, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 34-летний местный житель. Стражам порядка он рассказал, что с ним на связь вышел якобы специалист службы безопасности одного из финансовых учреждений. Звонивший сообщил мужчине о том, что неизвестные пытаются завладеть его деньгами.

В целях предотвращения противоправных действий "работник банка" порекомендовал как можно быстрее обналичить все сбережения – а именно 200 тыс. рублей – и перевести их на другой, "безопасный" счёт. Житель карельской столицы выполнил продиктованные ему по телефону инструкции и лишился крупной суммы денег.

Лжеспециалист финансового учреждения втёрся в доверие и к 63-летней жительнице Беломорска. Пытаясь сохранить личные сбережения, женщина перевела мошенникам 76 тыс. рублей. В подобной ситуации оказалась и 59-летняя жительница Кондопоги. Она лишилась 30 тыс. рублей. Завладев реквизитами банковской карты, псевдосотрудники банка похитили почти 10 тыс. рублей и у 67-летней пенсионерки из Сегежи.

В настоящий момент по каждому факту мошеннических действий проводится проверка.

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