Жители Карелии рассказали, какую зарплату ожидают в 2023 году

За год зарплатные ожидания жителей республики выросли на 6 тысяч рублей.

Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru сравнили резюме жителей Карелии за январь 2023 и 2022 года и выяснили, как изменились их ожидания по заработной плате.

По сравнению с январем 2022 года жители республики ожидают зарплату на 6 622 рубля больше — до 45 621 рубля. Больше всего выросли зарплатные ожидания у топ-менеджеров — на 33 тысячи, до 92 тысяч рублей. Серьезно выросли зарплатные ожидания в сфере спорта и красоты — на 44%, до 45 тысяч рублей, среди медицинских работников — на 24%, до 52 тысяч рублей, в сфере искусства и медиа, до 44 тысяч рублей, а также инсталляции и сервиса — до 73 тысяч рублей.

Единственная сфера, где зарплатные ожидания за год уменьшились — у специалистов в области консалтинга, до 22 тысяч рублей.