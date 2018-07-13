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Новости. Общество
09:25, 13 Июля 2018

Жители Карелии смогут получать региональные выплаты маткапитала до 2021 года

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Парламент Карелии принял законопроект о продлении действия республиканского закона о выплате регионального материнского капитала на рождение детей.

Согласно действующему законодательству, кроме федерального материнского капитала, жители Карелии получают выплаты из республиканского бюджета при рождении (усыновлении) третьего, четвертого ребенка или последующих детей.

В принятом законопроекте предлагается продлить действие программы регионального материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2021 года, сохранив действующие направления его использования, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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