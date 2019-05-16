Жители Карелии смогут пожаловаться в прокуратуру на неубранные свалки мусора

Природоохранная прокуратура Карелии проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, сообщается на сайте ведомства.

В целях приема сообщений о нарушении законодательства об отходах производства и потребления, в том числе о фактах наличия на территории населенных пунктов Карелии несанкционированных свалок, а также в целях предотвращения правонарушений в указанной сфере Карельская межрайонная природоохранная прокуратура 20 мая с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов проведет "горячую линию".

Задать вопросы об ответственности за нарушения законодательства об отходах производства и потребления, а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц органов контроля и органов местного самоуправления в указанной сфере можно будет по телефонам "горячей линии":

593-453- старший помощник Карельского межрайонного природоохранного прокурора Шумилова Наталья Владимировна

593-457 – помощник прокурора Миронова Дарья Юрьевна