Жители Карелии смогут распознать местных птиц по виду и по голосу.

Орнитологи Карельского научного центра Российской академии наук Мария Матанцева и Сергей Симонов разработали буклет «Птицы Карелии», рассказали в пресс-службе КНЦ РАН. Исследователи работали над текстами для определителя, а проиллюстрировал издание ведущий орнитологов России и профессиональный художник-анималист Вадим Рябицев.

Карманный справочник-определитель рассказывает о 160 самых распространенных видах птиц севера Европейской части России. Чтобы пользоваться буклетом, не нужно иметь биологического образования. Тексты написаны для широкого круга читателей, указывают размер и вес птицы, некоторые дополнены записями голосов пернатых. Прослушать аудиозаписи можно будет по QR-кодам.



«Определитель пригодится всем, кто интересуется птицами, — и взрослым, и детям. С ним будет легко определить, кто прилетает к вам на кормушку или кто встретился в парке. … Он маленький, легкий, страницы защищены от влаги — его будет удобно брать с собой в поля и леса», — рассказала Мария Матанцева, старший научный сотрудник КарНЦ РАН.

"...У нас до сих пор не было специального определителя, посвященного птицам нашего региона. Этот пробел теперь будет восполнен, — добавила орнитолог.

Буклет планируют опубликовать весной на средства, собранные с помощью народного сбора.

Определитель будет полезен не только жителям и гостям Карелии, но и наблюдателям за птицами по всему Северо-Западу России, добавили в КарНЦ РАН.