Жители Карелии смогут распознать местных птиц по виду и по голосу.
Орнитологи Карельского научного центра Российской академии наук Мария Матанцева и Сергей Симонов разработали буклет «Птицы Карелии», рассказали в пресс-службе КНЦ РАН.
Исследователи работали над текстами для определителя, а проиллюстрировал издание ведущий орнитологов России и профессиональный художник-анималист Вадим Рябицев.
Карманный справочник-определитель рассказывает о 160 самых распространенных видах птиц севера Европейской части России. Чтобы пользоваться буклетом, не нужно иметь биологического образования. Тексты написаны для широкого круга читателей, указывают размер и вес птицы, некоторые дополнены записями голосов пернатых. Прослушать аудиозаписи можно будет по QR-кодам.
«Определитель пригодится всем, кто интересуется птицами, — и взрослым, и детям. С ним будет легко определить, кто прилетает к вам на кормушку или кто встретился в парке. … Он маленький, легкий, страницы защищены от влаги — его будет удобно брать с собой в поля и леса», — рассказала Мария Матанцева, старший научный сотрудник КарНЦ РАН.
"...У нас до сих пор не было специального определителя, посвященного птицам нашего региона. Этот пробел теперь будет восполнен, — добавила орнитолог.
Буклет планируют опубликовать весной на средства, собранные с помощью народного сбора.
Определитель будет полезен не только жителям и гостям Карелии, но и наблюдателям за птицами по всему Северо-Западу России, добавили в КарНЦ РАН.
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