Жители Карелии смогут узнать у специалистов, что можно строить на сельхозземлях

Пройдет "прямая линия" по вопросам государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

"Прямая линия" с должностными лицами Управления Россельхознадзора по Карелия, курирующими осуществление государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, состоится 29 мая.

В рамках "Прямой линии" любой желающий может задать вопросы о новом в земельном законодательстве, регулирующем обращение земель сельскохозяйственного назначения, попадающих под действие федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", а также об осуществлении государственного земельного надзора в пределах компетенции Россельхознадзора на территории трех субъектов Республики Карелия, Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Позвонить на "прямую линию" и задать вопрос можно 29 мая с 10.00 до 11.00 по телефонам:

- в Архангельске (8182) 28-68-59 – заместитель руководителя Управления Иевлева Любовь Клавдиевна

- в Петрозаводске (8142) 56-61-29 – начальник отдела организации земельного надзора Нюппиев Геннадий Станиславович.