17:40, 16 Января 2019
Жители Карелии смогут задать вопросы Минстрою республики о капремонте, отоплении и расселении
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В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 17 января с 17 до 18 часов будет работать "Горячая линия", сообщили в ведомстве.
Жители Карелии могут задавать свои вопросы, касающиеся эксплуатации жилищного фонда, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ, прохождения отопительного периода по телефону (8142) 78-51-57.
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