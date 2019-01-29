Жители Карелии совершили серию дачных краж

В полицию Кондопоги обратился владелец дачного дома с заявлением о краже чугунных ванн, сообщили МВД Карелии.

По версии следствия, двое жителей Кондопоги, один из которых еще не достиг совершеннолетия, с умыслом посещали небольшие дачные кооперативы и похищали предметы обихода, пригодные для сдачи в пункты металлоприема. По данным полиции, подозреваемые причастны к десятку эпизодов преступной деятельности.

Так, 28 января в дежурную часть полиции Кондопоги обратился владелец дачного дома в одном из кооперативов. Он пояснил, что после закрытия сезона не появлялся на участке, а в наступившем году, проведав загородное жилье, обнаружил, что с придомовой территории исчезли две чугунные ванны.

Как установили полицейские, двое указанных граждан, вывезли похищенное имущество на автомобиле и, сбыв, получили незаконный доход. В данном случае он составил 2 тысячи рублей. Примечательно, что 20-летний участник криминального тандема имеет дом том же поселении.

На мужчин завели уголовные дела.