К конкурсу могут присоединиться образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды.
Жители Карелии создают снежные и ледовые скульптуры на конкурс «Зимние сказки Гипербореи – 2025», сообщили в паблике городской администрации.
Сейчас в специальном альбоме загружено более 130 фотографий готовых композиций.
К конкурсу могут присоединиться образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды. Участникам предлагают создать снежные и ледовые скульптуры на тему «Символы российских городов».
Работы, размещенные во дворах и парках, необходимо украсить надписью «Гиперборея – 2025» из природных материалов. Использование красок при создании фигур не приветствуется.
Фотографии готовых композиций (с названием скульптуры, команды и контактными данными) необходимо загрузить в специально созданный альбом до 31 января. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.
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