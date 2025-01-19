К конкурсу могут присоединиться образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды.

Жители Карелии создают снежные и ледовые скульптуры на конкурс «Зимние сказки Гипербореи – 2025», сообщили в паблике городской администрации.

Сейчас в специальном альбоме загружено более 130 фотографий готовых композиций.

К конкурсу могут присоединиться образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды. Участникам предлагают создать снежные и ледовые скульптуры на тему «Символы российских городов».

Работы, размещенные во дворах и парках, необходимо украсить надписью «Гиперборея – 2025» из природных материалов. Использование красок при создании фигур не приветствуется.

Фотографии готовых композиций (с названием скульптуры, команды и контактными данными) необходимо загрузить в специально созданный до 31 января. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.