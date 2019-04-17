Жители Карелии срубили лес возле кладбища

Мужчины хотели благоустроить место захоронения родственника, сообщили в Прионежском районном суде.

Двое мужчин вырубили деревья в районе кладбища на территории Орзегского участкового лесничества.

В суде они пояснили, что рубка деревьев была произведена ими в целях благоустройства места захоронения родственника.

Суд оштрафовал обвиняемых в незаконной рубке леса на 80 тысяч рублей.