Жители Карелии стали меньше нуждаться в дополнительном заработке, чем в начале года

Агентство по подбору персонала и трудоустройству HeadHunter провело опрос среди кандидатов на вакансии в Карелии и пришло к неожиданному выводу.

По сравнению с началом года число нуждающихся в дополнительном заработке жителей республики сократилось на 10%.

Подработку в дополнение к основному доходу хотят найти 44% соискателей, у 9% подработка уже есть. Еще 43% респондентов ответили, что они в этом не нуждаются.

«За последние три месяца работодатели Карелии открыли более 2 000 вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Больше всего вариантов подработки находится в сфере продаж, в маркетинге и рекламе, а также в сфере рабочего и административного персонала, логистики и доставки товаров, а также ИТ и образовательной сфере. Есть множество вариантов, которые удобно совмещать с основной работой или учёбой в вузе, а также получить неплохой дополнительный доход: горничная, упаковщик онлайн-заказов, уборщик территории, пеший курьер, продавец- кассир, продавец выходного дня, компьютерный мастер, администратор базы отдыха, бариста, мерчендайзер и другие. В таких вакансиях зарплата может варьироваться от 30 000 до 100 000 рублей», — сообщила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.