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Жители Карелии старше 50 лет могут пройти дистанционные курсы

Новости. Общество
18:20, 10 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В 2020 году планируется провести обучение 25 тысяч россиян для профессионального долголетия в рамках национального проекта "Демография", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Россияне старше 50 лет, в том числе и жители Карелии, впервые могут записаться на образовательные программы, организованные полностью в дистанционном формате.

Набор по 17 компетенциям открыт на сайте движения WorldSkills Russia.

Среди них: графический дизайн, изучение языков программирования, разработка мобильных приложений, интернет-маркетинг. В число программ, реализуемых при помощи интернета, вошло также направление по охране труда, пользующееся большим спросом у слушателей. Предлагается обучение таким специальностям, как экскурсовод, специалист по социальной работе, специалист в области физической культуры и спорта и многое другое.

Подробнее о федеральной программе можно узнать здесь.

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