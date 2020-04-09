Жители Карелии старше 50 лет могут пройти дистанционные курсы

В 2020 году планируется провести обучение 25 тысяч россиян для профессионального долголетия в рамках национального проекта "Демография", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Россияне старше 50 лет, в том числе и жители Карелии, впервые могут записаться на образовательные программы, организованные полностью в дистанционном формате.

Набор по 17 компетенциям открыт на сайте движения WorldSkills Russia.

Среди них: графический дизайн, изучение языков программирования, разработка мобильных приложений, интернет-маркетинг. В число программ, реализуемых при помощи интернета, вошло также направление по охране труда, пользующееся большим спросом у слушателей. Предлагается обучение таким специальностям, как экскурсовод, специалист по социальной работе, специалист в области физической культуры и спорта и многое другое.

Подробнее о федеральной программе можно узнать здесь.