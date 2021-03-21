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Жители Карелии столкнулись с проблемами во время записи на вакцинацию от COVID-19

Новости. Общество
17:03, 22 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня
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Минздрав Карелии сообщил, что на портале "Госуслуги" произошел сбой, ставший помехой при записи на прививку от коронавируса.

Жители республики, которые решили записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через личный кабинет на портале "Госуслуги", сталкиваются с сообщением "В выбранном Вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Минздрав Карелии заявил в соцсети, что на портале произошел сбой. 

"Министерство здравоохранения Республики Карелия сообщает, что эта техническая проблема, связанная со сбоем на стороне разработчика, в ближайшее время будет устранена. В настоящее время жители Республики Карелия могут записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники или по телефону горячей линии 122", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что почти 23 тысяч жителей Карелии сделали обе прививки от коронавируса.

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