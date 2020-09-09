Жители Карелии своей наивностью обогатили мошенников на миллионы рублей

Мошенники под видом работников банка продолжают обманывать жителей Карелии, сообщили в республиканском МВД.

За последние семь дней в полицию республики поступило 11 заявлений о мошенничествах, совершенных лжеработниками банка.



Пострадавшими стали четыре жителя Петрозаводска в возрасте от 22 до 89 лет, два жителя Медвежьегорска возрастом 33 и 66 лет, два жителя Олонца (41 и 53 года), а также жительницы Сегежи, Пряжи и поселка Муезерский.

Ущерб превысил 2,1 млн рублей.

Полиция предупреждает: если вам звонят "из банка" и что-либо сообщают, можете смело класть трубку.



Чтобы проверить достоверность информации, обратитесь в организацию лично по официальным каналам. Зайдите в физический офис банка, позвоните по номеру, указанному на вашей банковской карте. Обратите внимание: если звонят очень настойчиво, с различных номеров, требуют перевода средств, сообщить коды из смс, парольную информацию – это однозначно мошенники.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Карелии взять полумиллионный кредит.