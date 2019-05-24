Жители Карелии тушили пожар поливочными шлангами

Появились подробности пожара, произошедшего 23 мая в деревне Маслозеро.

Напомним, пожар произошел в 16.15 в жилом доме в д. Маслозеро на ул. Школьной, 23. Сгорела комната на площади 15 кв м.

На странице "ВКонтакте" отряда противопожарной службы по Медвежьегорскому району сообщили, что соседи начали самостоятельно бороться с огнем при помощи дачных шлангов.

"Пожар заметили соседи, и они же первые сразу приступили к тушению, используя воду от установленного для хозяйственных целей в протекающую рядом речушку водяной насос с подключенными шлангами. Благодаря их действиям дом от пожара был спасен, до прибытия пожарных они сумели удержать пожар в пределах одной комнаты и сбить пламя. Прибывшие пожарные Паданского подразделения, завершили борьбу с огнем и пролили все стены и чердачное помещение для уничтожения всех возможных оставшихся очагов, тлеющих меж бревен и в перекрытиях, и не дать возможности разгореться новому пожару", – сообщается на странице.