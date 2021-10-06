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Двое жителей Карелии сняли металл с рабочего оборудования более чем на 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:23, 06 Октября 2021
фото: © Денис Орлов

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Двое жителей Кондопоги разобрали промышленное оборудование, чтобы сдать его на металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился представитель местного предприятия и сообщил о пропаже бронзовых деталей промышленного оборудования стоимостью не менее 116 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое 30-летних работников организации. Граждане дали признательные показания, рассказав, что спрятали детали машины на территории предприятия. Мужчины планировали их вывезти, распилить на части и сдать в пункт приёма металлолома. В итоге похищенное им пришлось вернуть.

В настоящее время в отношении кондопожан возбуждено уголовное дело о попытке кражи.

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