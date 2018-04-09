Жители Карелии утащили чужое топливо

В Лоухском районе молодые люди пойдут под суд за кражу.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Лоухского района поступило сообщение от 68-летнего жителя одного их поселков. Он сообщил, что злоумышленники проникли в его гараж, откуда похитили канистры с 60 литрами топлива. Причиненный ущерб был оценен в 4 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – двух молодых жителей соседнего поселка. Оба уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе обыска все похищенное было обнаружено и изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.