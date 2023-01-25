Жители Карелии, владеющие старыми домами, рискуют раскошелиться не по своей воле

Собственники могут оказаться владельцами объектов культурного наследия и даже не знать об этом.

Если вы купили какую-нибудь деревянную «развалюху» под снос или квартиру в старом доме, не спешите радоваться, что она дешево вам досталась. Может оказаться, что это объект культурного наследия, и за его ремонт вам придется заплатить бешеные деньги, но вы об этом ничего не знаете.

В такой ситуации рискуют оказаться собственники сотен домов в Карелии. По данным регионального Управления по охране объектов культурного наследия, в республике насчитывается более 300 памятников истории, которые находятся в частной собственности. Вероятно, с каждым годом их количество будет расти. Знают ли владельцы, что им досталось такое «наследие», не известно. Оказывается, никто не обязан предупреждать об особом статусе их недвижимости.

Это следует из разъяснений Управления, полученных «Столицей на Онего» после истории с полуразвалившимся домом на улице Шуйская, 12. О том, что этот архитектурный памятник XIX века, «Дом Лузгина», включенный в перечень объектов культурного наследия Карелии, пришел в состояние разрухи, стало известно благодаря соцсетям.

Управление по охране объектов культурного наследия признали дом аварийным и направили собственникам уведомление, что они обязаны за свой счет восстановить постройку. Для тех это стало полной неожиданностью.

Почему так получилось и что грозит физическим лицам — владельцам объектов культурного наследия — читайте в статье «Столицы на Онего».