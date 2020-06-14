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Жители Карелии выберут лучшие проекты по программе "Народный бюджет"

Новости. Общество
16:36, 15 Июня 2020
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Выбор проектов состоится в Карелии 1 июля вместе с голосованием по поправкам в Конституцию.

В Карелии 1 июля будет проходить сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая стартовала в начале 2020 года и включает в себя финансирование тех объектов, которые выберут сами жители республики.

В рамках этой программы жители населенных пунктов по итогам голосования сами предложат, куда и на какие конкретно нужды потратить бюджетные средства. "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Конкретные муниципалитеты выбирались специальной комиссией, состоящей из экспертов, депутатов, гражданских активистов, просто неравнодушных жителей. В итоге выбрали те территории, где люди наиболее активно принимают участие в других программах, связанных с благоустройством (таких сейчас немало реализуется - федеральных и региональных).

Жители Карелии уже направили властям свои предложения.

Например, в Олонце жители предлагают сделать капитальный ремонт дорог по улицам Звездиной, Чкалова, Егорова и Мичурина, провести комплексное благоустройство территории городского парка ул. 30-летия Победы, а также построить детскую спортивно-игровую площадку на пустыре по улице Школьная. В Пудоже жители хотели бы по программе «Народный бюджет» отремонтировать мемориальный комплекс на площади Воинской Славы, провести благоустройство парка "Летний сад".

Но, какие именно проекты войдут в программу и будут реализованы, еще предстоит решить на всеобщем голосовании 1 июля.

Как сообщили в правительстве Карелии, ожидается, что выбранным населенным пунктам с населением менее девяти тысяч человек (Лоухи, Лахденпохья, Суоярви и Надвоицы) на реализацию проекта выделят по 5 миллионов рублей. Поселения, где проживают более девяти тысяч человек, получат по 20 миллионов рублей (Сегежа, Кондопога, Беломорск, Кемь, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта и Пудож).

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, так как на местном уровне властям было бы сложно организовать все эти мероприятия с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Теперь же защита граждан не вызывает сомнений, так как избирательные комиссии предпринимают беспрецедентные меры при проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Например, уже известно, что все участники голосования бесплатно будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.  

Планируется, что выбранные проекты программы "Народный бюджет" будут реализованы в будущем году.

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Комментарии

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User
2020-06-15 17:38:28
Ну вот же! А то жаловались, что только в Москве пряники раздают. Еще же викторина с квартирами, машинами и соковыжималками в качестве призов! Столько всего наобещано. :)
новый
2020-06-15 17:18:34
Шах и мат либерастне.
елпидифор
2020-06-15 17:16:18
Я считаю себя человеком, который владеет современным русским языком. Но подобрать эпитет чтобы оценит эту гениальную глупость, просто не могу. Помогите!
Гость
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