Жители Карелии за неделю перевели мошенникам более 1 млн рублей

Наибольшее число заявлений поступило от петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.
За минувшую неделю, с 11 по 17 февраля, в полицию поступило более 30 заявлений о случаях дистанционных хищений средств. Каждый день мошенники атакуют жителей республики в социальных сетях, интернет-магазинах и по телефону.
У петрозаводчан украли более 780 тысяч рублей. Всего за 7 дней у жителей Карелии похищено более 1 млн рублей.
Полиция Карелии рекомендует:
- не действовать по инструкциям звонящего;
- сразу заканчивать разговор;
- обратиться в банк самостоятельно.
Ранее держатели банковских карт в Карелии за год потеряли 40 млн рублей во вине мошенников.
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