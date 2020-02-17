Жители Карелии за неделю перевели мошенникам более 1 млн рублей

Наибольшее число заявлений поступило от петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

За минувшую неделю, с 11 по 17 февраля, в полицию поступило более 30 заявлений о случаях дистанционных хищений средств. Каждый день мошенники атакуют жителей республики в социальных сетях, интернет-магазинах и по телефону.



У петрозаводчан украли более 780 тысяч рублей. Всего за 7 дней у жителей Карелии похищено более 1 млн рублей.

Полиция Карелии рекомендует:



- не действовать по инструкциям звонящего;

- сразу заканчивать разговор;

- обратиться в банк самостоятельно.

Ранее держатели банковских карт в Карелии за год потеряли 40 млн рублей во вине мошенников.