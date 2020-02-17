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Жители Карелии за неделю перевели мошенникам более 1 млн рублей

Новости. Криминал
12:38, 18 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Анастасия Осипова
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Наибольшее число заявлений поступило от петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

За минувшую неделю, с 11 по 17 февраля, в полицию поступило более 30 заявлений о случаях дистанционных хищений средств. Каждый день мошенники атакуют жителей республики в социальных сетях, интернет-магазинах и по телефону.

У петрозаводчан украли более 780 тысяч рублей. Всего за 7 дней у жителей Карелии похищено более 1 млн рублей.

Полиция Карелии рекомендует:

- не действовать по инструкциям звонящего;
- сразу заканчивать разговор;
- обратиться в банк самостоятельно.

Ранее держатели банковских карт в Карелии за год потеряли 40 млн рублей во вине мошенников.

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Комментарии

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кир
2020-02-18 14:20:29
А где призыв власти, что отечество в опасности? В конституцию вписать смертную казнь. Чего либерасты тихо сидят по углам?
Изя
2020-02-18 14:27:59
кир, А где у этой власти их отечество ?? За бугром ???)))
sim22
2020-02-18 14:06:58
Самый большой ку :) сок диограммы - это самый тупой район Карелии! : :) :)
Писарев
2020-02-18 14:14:03
sim22, Петрозаводск еще тупее.
1677
2020-02-18 13:12:59
А говорят денег нет у населения и плохо живут :) «Каша из топора»
Гость
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